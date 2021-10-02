/652873/حسانين-توفيق-تطوير-المنافسة-الحرة-بسوق-الاتصالات-المصري-يدفع-لتحسين-الخدمات-وزيادة-الاستثمارات

أكد حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن توقيع مذكرة تعاون مشترك بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لتشكيل لجنة تنفيذية دائمة للعمل على تطوير منظومة حماية المنافسة الحرة بسوق الاتصالات المصري، يساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وبأسعار تنافسية.

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وأشار النائب في تصريحات للمحررين البرلمانين، إلى أن إتاحة مناخ مناسب للمنافسة يدفع جميع الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للإسراع في تحسين وجودة خدماتها المقدمة لتنال ثقة ورضا جميع العملاء لديها.

تطوير المنافسة الحرة بسوق الاتصالات المصري يدفع لتحسين الخدمات وزيادة الاستثمارات

وأوضح توفيق، أن إتاحة المزيد من فرص المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يساهم أيضا في تحسين تصنيف مصر في قطاع الاتصالات عالميا، لاسيما وأن مصر تمضي بخطى متسارعة نحو التحول الرقمي.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تطوير منظومة حماية المنافسة الحرة بسوق الاتصالات المصري، يساهم بشكل كبير في الترويج للاستثمار في قطاع الاتصالات، بما يحقق مزيدا من المشروعات وكذلك توفير العديد من فرص العمل في ملف تكنولوجيا المعلومات.