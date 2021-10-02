/652881/وزير-العدل-للرئيس-السيسي-سوف-يذكر-التاريخ-لكم-قيادتكم-الواعية-للوطن

تحدث وزير العدل، المستشاء عمرو مروان، فى احتفالية يوم القضاء المصرى، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

وزير العدل للرئيس السيسي: سوف يذكر التاريخ لكم قيادتكم الواعية للوطن

وقال المستشار عمرو مروان، وزير العدل:” سوف يذكر التاريخ لكم قيادتكم الواعية للوطن فى ظرفٍ تاريخية دقيق، يموج بالتهديدات والتقلبات، التى آثرتم أمامها إلا أن ترسخوا مؤسسات الدولة وتعظموا من قوتها، لمواجهة التحديات العاتية والعمليات الإرهابية، وفى نفس الوقت رستم خارطة طريق لتنمية مصر، وكانت وزارة العدل موقع عليها ومنظورٍ فيها.

المستشار عمرو مروان: وزارة العدل تمكنت من إنجاز العديد من المشاريع

وتابع المستشار عمرو مروان، وزير العدل:” تمكنت وزارة العدل بجهود المخلصين وعزيمة الطامحين، وفى أقل من سنتين من إنجاز عدد من المشروعات التى أحدثت تطورًا ملحوظًا فى المنظومة القضائية والخدمية، ومنها مشروع نظر اجراءات تجديد الحبس عن بعد، وأيضًا مشروع إقامة الدعوى المدنية عن بعد، والتى تم نشره فى 15 محافظة.

وزير العدل يشير إلى عدد من المشاريع المنفذة

واستكمل:” وأيضًا مشروع تأمين وثائق ومحررات وزارة العدل والمحاكم من خلال طباعتها على نماذج مؤمنة، ومن حسن الطالع تتم اليوم تجربة التقاضي عن بعد فى المحكمة الاقتصادية أى منذ قيد الدعوى حتى صدور الحكم فيها، كما جرى التجارب على مشروع تحويل الكلام إلى نص مكتوب وحقق نتائج مبشرة للغاية.

كما أشار وزير العدل، المستشار عمرو مروان، إلى أنه تم رفع كفاءة 329 محكمة، و230 مقر شهر عقاري، وميكنة 305 فرع توثيق. وإتاحة خدمات إلكترونية لاستخراج التوكيلات الخاصة بالشهر العقاري.