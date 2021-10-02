/652891/وزير-الزراعة-يوافق-على-اقامة-محطة-رفع-صرف-صحي-بقريه-الصواف-ببالبحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي على اقامة محطة رفع صرف صحي على مساحة ۳۰۰م ۲ بحوض ابو الرمان - عزبة سعد ابو بکر - قرية الصواف التابعة للوحدة المحلية بكوم شريك - مركز كوم حماده تبرع احد المواطنين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حيث أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعه رقم 53 لسنة 1966م المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وينطبق بشأنها الشروط الوارده بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة ۲۰۱۹م . موافقه وزير الزراعه على اقامة محطة رفع صرف صحي بقريه الصواف بمركز كوم حماده وذلك طبقا للحدود الموضحة بمحضر معاينة الادارة الزراعية بكوم حماده ومذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضي وذلك بعد إنهاء اجراءات نقل الملكية لصالح الجهه الطالبة وموافقات الجهات المعنية الأخرى طبقا للقانون .

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