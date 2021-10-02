بالأسماء..إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في كفر الشيخ

/652867/بالأسماءإصابة-4-أشخاص-في حادث-انقلاب-سيارة-ميكروباص-في-كفر-الشيخ

شهد طريق الزعفران الحامول بنطاق مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلي مستشفى الحامول المركزي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 4 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص في كفر الشيخ

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، إشارة بإنقلاب سيارة ميكروباص على طريق الزعفران الحامول بنطاق مركز الحامول، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي مستشفى الحامول المركزي.

واتضح من سجلات مستشفى الحامول المركزي، إصابة كل من:-

أسماء المصابين:-

مريلة أحمد خالد 6 سنوات مصابة بنزيف بالمخ.

أمنية رضا السيد 18 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

محمد معروف جزر 23 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

ساره الهادى الغازي 27 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

كما أتضح أن جميع الحالات فى استقبال مستشفى الحامول المركزي، وجارى عمل الأشعات والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المصابين.

وفي سياق أخر لقى طالب مصرعه صعقا بالكهرباء يبلغ من العمر 18 عاما، وذلك بعد قيامه بتوصيل التيار الكهربائى للمنزل من مولد كهرباء بعد انقطاعه صعقه التيار الكهربائى مما أسفر عن وفاته وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة صطالب صعقا بالكهرباء بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وتم نقل جثته إلي مستشفى.