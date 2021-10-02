/652868/محمد-شريف-وأفشه-في-القائمة-المبدئية-لـ-منتخب-مصر-في-كأس-العرب

أرسل أمس الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني القائمة المبدئية للاعبين إلى الاتحاد العربي لكرة القدم والذي سيتم اختيار القائمة النهائية من بينها ،وكان الاتحاد العربي قد حدد أول أكتوبر الحالي موعدًا أخيرا للفرق المشاركة في كأس العرب التي تستضيفها الدوحة في ديسمبر المقبل ، وذلك لإرسال قوائمها المبدئية التي تضم 35 لاعبًا، وجاءت قائمة مصر على النحو التالي:

ويرصد دوت الخليجالتفاصيل:

في حرساة المرمي:محمد الشناوي-محمد ابو جبل-محمد بسام-محمدصبحي.

خط الدفاع:أحمد فتوح-أيمن أشرف-محمد حمدي-محمود”الونش”-ياسر إبراهيم-أحمد حجازي-حسين السيد-أكرم توفيق-علي جبر-محمد هاني-أحمد توفيق-محمود علاء.

خط الوسط: عمرو السولية-طارق حامد-مهند لاشين-حمدي فتحي-نبيل”دونجا”-مجدي “أفشة”-عبدالله السعيد-أحمدي”زيزو”-رمضان صبحي-صلاح محسن-إبراهيم عادل-أحمد رافعت-حسين الشحات-مصطفي فتحي.

خط الهجوم:محمد شريف-أحمد سمير-حسام حسن

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قائمة مبارتي ليبيا، ضمن تصفيات كأس العالم لقارة أفريقيا 2022.

ويلتقي المنتخب المصري مع المنتخب الليبي الجمعة القادمة في الساعة التاسعة مساء، في لقاء ذهاب دور المجموعات بتصفيات إفريقا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ويشهد على المباراة ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء.

قائمة منتخب مصر امام ليبيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

وفاز منتخب مصر في المباراة الأولى على أنجولا بهدف نظيف، وتعادل في المباراة الثانية مع الجابون بهدفٍ لكل فريق، ليصبح رصيده 4 نقاط في المركز الثاني.

أما منتخب ليبيا فقد فاز في الجولة الأولى على الجابون بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة، وانتصر على أنجولا في المباراة الثانية ليتصدر المجموعة بست نقاط.

كارلوس كيروش

ووجه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بوجوب حصول اللاعبين المختارين على راحة اليوم وغدًا قبل انطلاق معسكرهم ببرج العرب يوم الثلاثاء المقبل، موجهًا شكره إلى الأندية على تفهمها لذلك وتجاوبها السريع.

نتيجة مباراة مصر والجابون

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.