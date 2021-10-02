/652870/بسم-الله-افتتحت-الجلسةانطلاق -دور-الانعقاد-الثانى-لمجلس-النواب

انطقت فعاليات الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، فى تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم السبت، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث بحسب الدستور لائحة مجلس النواب، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للاجتماع قبل الخميس الأول من أكتوبر وذلك لإنطلاق دور الانعقاد العادى السنوى.

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وبدأت فعاليات الجلسة بالإعلان عن قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، وقرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (322) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.

وينص الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

«بسم الله ..افتتحت الجلسة»..انطلاق دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب

ومن المنتظر أن يعقد المجلس أيضا يوم الأحد الجلسة الثانية فى الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، بعد أن يتم فتح الباب لتسجيل الرغبات، ويتم رفع أعمال الجلسة بعد لعقد الجلسة الثانية فى ذات اليوم الساعة الثانية عشرة ظهرًا حيث تتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض السادة الأعضاء.

وتعقد الجلسة الرابعة فى الساعة الثانية والنصف مساءً من يوم الأحد، لإعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، بعد أن يتم إجرائها، ليتم عقد الجلسة الخامسة يوم الاثنين لنظر مـا يُستجد من أعمـال.