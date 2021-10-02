/652871/صفية-العمري-مهاجمة-فنانات-الريد-كاربت-تاريخهم-فين-بين-الأسماء-الكبيرة

هاجمت الفنانة القديرة صفية العمري استعراض عدد كبير من النجمات أزيائهم الملفتة للنظر على السجادة الحمراء المعروفة بـ “الريد كاربت”، مشيرة إلى أنها أحيانا لم تكن لديها فكرة عن أسمائهم أو تاريخهم الفني.

دوت الخليج يرصد مهاجة صفية العمري لنجمات الريد كاربت

صفية العمري تبدي رأيها بنجمات الريد كاربت

قالت صفية العمرية خلال برنامج خلال استضافتها في برنامج «أسرار النجوم» الذي تقدمه الإعلامية إنجي على عبر قناة وإذاعة «نجوم F.M: “بتبقى نجمة طالعة تتصور بفستان، مين دي أنا عاوزة أعرف هذه الفنانة اللطيفة الجميلة اللي لابسة فستان حلو.. تاريخها هو إيه عملت إيه، بقى أي حد بيقول تاريخي الفني، هو فين في أسماء كتيرة وفي ناس كتيرة ببقى شايفاهم ومش عارفة أسمهم”.

صفية العمري تخوض السباق الرمضاني 2022 بمسلسل جديد

على جانب أخر، تستعد الفنان الكبيرة صفية العمري لخوض السباق الرمضاني 2022 بعد غياب دام طويلا عن الساحة الفنية والتي أشارت بأن السبب الرئيسي لهذا الغياب هو عدم وجود أعمال تليق بعدها أو بتاريخها الفني.

ويعد هذا المسلسل في مرحلة كتابة السيناريو الخاص به حاليًا، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء قريبا منه لبدء التجهيز لتصوير العمل وفقا لما صرحت به الفنانة صفية العمري رافضة الكشف عن اسم المسلسل قبل الاستقرار على كافة أبطاله والتفاصيل الخاصة به.

صفية العمري تكشف سبب إبتعادها عن الفن

وكانت قد أوضحت صفية العمري للاعلامية لاميس الحديدي السبب الرئيسي وراء ابتعادها عن التمثيل كل هذه الفترة فقالت: “عشان أجاوب على السؤال ده ممكن يكون البعد اختياري بالنسبة لي ومش اختياري في نفس الوقت”.

وتابعت: “بعد المشوار الفني الكبير ده هل يعقل أني أقدم أقل من المشوار والأدوار دي؟ ده مستحيل لذلك أنا قدمت كل الأدوار وخاصة في ليالي الحلمية التي قدمت فيها أدوار كثيرة في كل الأجزاء بتاعتها في كافة المراحل العمرية بداية من الصغر وحتى الشباب ونهاية بالعجز، شبعت بقى بعد كل ده، وكان السؤال ما الذي سيقدم لي بعد ذلك؟ أتقدم لي أدوار بس رفضتها، على الأقل لأن كل اللي أتعرض لا يقارن ولا يليق بأي دور قدمته على الشاشة في مسيرتي الفنية”.