«حادث مروع»..إصابة 11شخصًا من عمال اليومية في انقلاب سيارة بالشرقية

/652875/حادث-مروعإصابة-11شخصا-من-عمال-اليومية-في-انقلاب-سيارة-بالشرقية

شهد طريق بحر البقر، الصالحية الجديدة، حادث انقلاب سيارة نصف نقل، مما أسفر عن إصابة 11 شخص من عمال اليومية، بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، وعلى الفور تم نقلهم إلي مستشفى الصالحية الجديدة بالشرقية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 11 شخص من عمال اليومية في انقلاب سيارة نصف نقل بالشرقية

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إشارة من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث سير بطريق «بحر البقر- الصالحية الجديدة» وأتضح من التحريات الأولية انقلاب سيارة نصف نقل محملة بعدد من عمال اليومية، كانوا فى طريقهم للعمل فى المعمار.

مما أسفر الحادث عن إصابة 11 منهم بسحجات وإصابات متفرقة، وعلى الفور تم نقلهم إلي مستشفى الصالحية، وتم تحويل 2 من الحالات إلي مستشفى الزقازيق الجامعى، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي سياق أخر اليوم شهد طريق الزعفران الحامول بنطاق مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلي مستشفى الحامول المركزي.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، إشارة بإنقلاب سيارة ميكروباص على طريق الزعفران الحامول بنطاق مركز الحامول، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي مستشفى الحامول المركزي.

واتضح من سجلات مستشفى الحامول المركزي، إصابة كل من:-

أسماء المصابين:-

مريلة أحمد خالد 6 سنوات مصابة بنزيف بالمخ.

أمنية رضا السيد 18 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

محمد معروف جزر 23 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

ساره الهادى الغازي 27 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

كما أتضح أن جميع الحالات فى استقبال مستشفى الحامول المركزي، وجارى عمل الأشعات والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المصابين.