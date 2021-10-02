/652879/محمد-إسماعيل-يتقدم-بطلب-إحاطه-بشأن-وضع-الشركه-المصرية-للملاحة البحرية-تحت-التصفية

تقدم النائب محمد إسماعيل،عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطه للمستشار الدكتور حنفي الجبالي، بشأن الجمعية العمومية للشركه المصرية للملاحة البحرية لوضع الشركة تحت التصفية، وذلك لمناقشة التسوية و الحفاظ علي حقوق العمال.

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب محمد اسماعيل بشأن دور الانعقاد الاول

الشركة المصرية للملاحة البحرية

وأضاف النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، “بدايه لدور انعقاد جديد، بسم الله توكلنا علي الله”، مؤكدا بداية جديدة بأهداف جديدة وإهتمام بترس من أهم تروس عجله التنمية وهو العامل المصري من أجل الوفاء بالقسم .

دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

هذا وتنعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، بدور الانعقاد الثاني، اليوم السبت الموافق 2/10/2021، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، وحضور أغلب النواب.

هذا وأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدول أعمال الجلسة الافتتاحية المقرر لها يوم السبت 2 من أكتوبر، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث من المقرر أن تبدأ الساعة الحادية عشرةصباحًا، وتتضمن قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، وقرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (322) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ألية تشكيل اللجان النوعية حيث نصت المادة 38 على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناءً على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

ونصت المادة 39 بأن يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة".

ونصت المادة 40 أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

وقالت المادة 41 أنه يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.