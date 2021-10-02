الرابر شب جديد يتعرض للهجوم بعد استبدال «مولاي» بـ«مروان إني ببابك»..مادحا بابلو

/652884/الرابر-شب-جديد-يتعرض-للهجوم-بعد-استبدال-مولاي-بـمروان-إني-ببابكمادحا-بابلو

تعرض الرابر الفلسطيني شب جديد لحملة هجوم شنيعة من قبل الجمهور الذين اتهموه بالإلحاد وذلك بعدما غير ابتهال النقشبندي «مولاي إني ببابك» إلى «مروان إني ببابك قد بسطت يدي»، مطالبين ضرورة إقالة من مصر.

دوت الخليج يرصد مهاجمة الجمهور للرابر شب جديد

الجمهور يهاجم الرابر شب جديد

تحول موقع تويتر إلى ساحة واسعة للانتقادات اللاذعة للمطرب الذي أشار إلى مروان بابلو بدلًا من المولى، متهميه بالإلحاد بشكل علني، وجاءت التعليقات على النحو الآتي: «شب جديد بحفلة مصر غنالهم مروان اني وقفت ببابك يا مروان قصده عن مروان بابلو وشكله جاب العيد»، «شامة ريحة منع شب جديد من دخول مصر»، «شاب جديد كَفَرْ تلت مرات في الحفلة اليوم»، وأيضًا، «يجدعان في ناس فعلا فاكرة شاب جديد كان بيتريق ع القرآن ومش واخدين بالهم إنها أغنية أساسا»، «حاسس إن شب جديد ألحد انهارده».

الجمهور يطالب رحيل شب جديد من مصر

وطالب عدد كبير من الجمهور رحيله من مصر بشكل نهائي، فقال أحدهم: “روح أعبد بابلو واتوسل ليه بعيد عن مصر مش ناقصة قرف يعني انتو منافقين وأغانيكم مع المقاومة بس تطلعوا مع الأجانبي في وثائقي وتقولوا احنا ضد السلاح ومع الفن والسلام وساكتين لكن كمان هاتسخروا من التوسل بالله؟ قرف يقرفكم”.

حفل مروان بابلو بالمنارة

وكان قد أحيا مروان بابلو مساء أمس حفلًا في مركز المنارة آرينا في القاهرة الجديدة، وذلك بعد غيابه عاما عن إقامة الحفلات وقرار اعتزاله، وشاركه في الحفل عدد من مطربين الراب الفلسطينيين، منهم الناظر وشب جديد وضبور من شركة بلاتنم، من تنظيم خالد أمين باك بيتس بالتعاون مع بيزمنت ريكوردز.

الجدير بالذكر أن شب جديد يدعى أبو أذينة المعروف شعبيا باسم شبجديد ، مغني راب من كفر عقب ، القدس الشرقية. ومقره رام الله ، أصبح شخصية مؤثرة في الهيب هوب الفلسطيني تحت الأرض.