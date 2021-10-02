/652886/تعرف-على-موعد-مباراة-ليفربول-القادمة-في-الدوري-الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول لمباراته غداً الاحد أمام فريق مانشسترسيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءص، ضمن منافسات الدوري الأنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ليفربول صاحب الأرض والجمهور في المباراة، يدخل المباراة بهدف لا بديل عن الفوز، للحفاظ على صدارته للدوري برصيد 14 نقطة، خاصة بعد التعادل الأخير أمام برينتفورد.

على الجانب الآخر مانشستر سيتي، عينه على نقاط المباراة الثلاث، لخطف الصدارة من الريدز، والوصول إلى النقطة السادسة عشر له.

موقف الفريقين في الدوري

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة، وفي الجانب المقابل يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

ويدخل ليفربول المباراة أمام مانشستر سيتي بمعنويات قوية بعد تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة بخماسية على بورتو البرتغالي في لقاء الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا، على ملعب الفريق البرتغالي.

وفي الجانب المقابل يدخل مانشستر سيتي المباراة بمعنويات ضعيفة ومكسورة، بعد تلقي الخسارة في المباراة الأخيرة أمام باريس سان جيرمان، بهدفين دون رد في لقاء الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء معقل الفريق الباريسي.

أحداث مباراة ليفربول وبورتو

وشهد اللقاء تألق الفرعون المصري محمد صلاح وتسجيلة لهدفين قبل أن يخرج بديلاً في الدقيقة 66 من شوط المباراة الثاني.

تمكن الفرعون المصري محمد صلاح من تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 17 من الشوط الأول من المباراة بعد متابعة لتسديدة دييجو جوتا التي إرتدت من الحارس ثم وضعها محمد صلاح في الشباك لتصبح النتيجة تقدم نادي ليفربول بهدف مقابل لاشي

ومع بداية الشوط الثاني كثف فريق ليفربول محاولاتة من أجل مضاعفة النتيجة حتي تمكن الفرعون محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني له في المباراة والثالث لفريق ليفربول لتصبح النتيجة3-0.

أهداف مباراة ليفربول وبورتو

ثم يسجل فريق بورتو البرتغالي هدف تقليص الفارق عن طريق مهدي طارمي وتصبح النتيجة 3-1.

ويأتي البديل فريمينو ويضيف هدف أخر لفريق ليفربول في الدقيقة 80 وتصبح النتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويعود فيرمينيو من جديد ويسجل الهدف الثاني لة في المباراة والخامس لمصلحة فريق ليفربول لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بنتيجة 5-1 ويتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.