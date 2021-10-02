عاجل.. السيسى يهنئ الهيئات القضائية بيوم القضاء المصرى

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، التهنئة إلى الهيئات القضائية فى يوم القضاء المصرى، الذى يواكب التحاق المرأة بالعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة لتكتمل حقوقها الدستورية.





وأضاف، الرئيس خلال احتفالية يوم القضاء المصرى، أن مؤسسات القضاء لها مكانتها المرموقة فى نفس كل مصرى، لما تحققه من العدالة، تنشر بها السلامة المجتمعية والطمأنينة التى يأنس بها كل مواطن، وتأسيسا على هذا الدور كانت التوجيهات بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير المنظومة القضائية.

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