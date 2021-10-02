8 أكتوبر حفل تدشين إقليم الإسكندرية بحضور رئيس أساقفة كانتربرى

جدة - نرمين السيد - قالت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر، اليوم السبت، إن حفل تدشين إقليم الإسكندرية للكنيسة يعقد فى الثامن من أكتوبر المقبل، بحضور جاستن ويلبى رئيس أساقفة كانتربرى الذى يصل من المملكة المتحدة خصيصًا لهذا الغرض، على أن يتمم خدمة التدشين بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.





من جانبه، قال الدكتور سامى فوزى، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، إن الكنيسة بدأت فى إرسال الدعوات للمسئولين وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة لحضور هذا الحدث التاريخى الذى يعزز مكانة مصر بين أشقائها الأفارقة، حيث يشرف الإقليم الجديد للكنيسة على 10 دول إفريقية، هى: "مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر وموريتانيا، وتشاد، وإثيوبيا، وإريتريا وجيبوتى والصومال"، وترأسه مصر حاليًا.

وأكد رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية فى بيان له، اليوم، إن عددًا غير قليل من قيادات اتحاد الكنائس الأنجليكانية العالمية أكد الحضور، بالإضافة إلى رؤساء أساقفة من العديد من الدول الإفريقية الشقيقة سيشاركون فى طقوس خدمة التدشين.

فيما كلف رئيس الأساقفة المركز الإعلامى للكنيسة بالتواصل مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية لتسهيل حضورهم وتغطيتهم لهذا الحدث الضخم، مع تأكيده على التقدير العميق للإعلام والدور الذى يلعبه فى التعريف برسالة وأنشطة الكنيسة.

وأشار رئيس الأساقفة إلى أن الكنيسة ملتزمة بالإجراءات الاحترازية التى فرضتها جائحة كورونا، ومن ثم سوف تكتفى الكنيسة بعدد محدود فى كاتدرائية جميع القديسين التى تتسع لأكثر من ألفى شخص، مع الالتزام بارتداء الكمامات طوال مدة الصلوات.