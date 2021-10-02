عاجل.. السيسى: مؤسسة القضاء لها مكانتها المرموقة فى نفس كل مصرى

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال احتفالية يوم القضاء المصرى، المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، اليوم السبت، أن مؤسسة القضاء إحدى السلطات الرئيسية للدولة ولها مكانتها المرموقة فى نفس كل مصرى لما تحققه من نشر السلام المجتمعى والطمأنينة التى يأنس بها كل مواطن.

وأوضح أنه كانت هناك توجيهات للحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتم التطوير على عدة محاور لتشمل المقرات والآليات والتطبيقات التكنولوجية وبناء القدرات الشخصية لانتقاء المتميزين.