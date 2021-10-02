عاجل.. السيسى يوجه التحية إلى عدلى منصور: قاد البلاد فى أصعب الأوقات

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية إلى الرئيس السابق المستشار عدلى منصور، لقيادته البلاد فى أصعب الأوقات التى مرت بها الدولة المصرية، متابعا: أمر محل تقدير واحترام من كل المصريين.





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فيلما تسجيليا أعدته إدارة الشؤون المعنوية عن تاريخ القضاء المصرى، ومنظومة التقاضى فى مصر، حيث أشار إلى أن تاريخ القضاء المصرى يعود إلى المصريين القدماء، حيث اتخذ من المبادئ القانونية دستور عمل ومنهج حياة.

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