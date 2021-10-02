عاجل.. السيسى: عدم التدخل فى أعمال القضاء قاعدة ذهبية لا نحيد عنها

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تعلم من شقيقه دور ومكانة ومسار العدالة فى مصر، منذ 40 عاما وأكثر، وكان هذا امتداد لفهمه بأن احترام القضاء وعدم التدخل فى شؤونه، كلام لا يقال فى إطار السياسة.





وأضاف الرئيس خلال احتفالية يوم القضاء المصرى: "يشهد الله أن عدم التدخل فى أعمال القضاء قاعدة ذهبية لا نستطيع أن نحيد عنها، والقضاء لن يسمح لى بذلك وأنا سوف أحترم هذا، وأنتم سوف تتحملون المسؤولية أمام الله". وتابع: "كل الدعم وكل التقدير وكل الاحترام للقضاء المصرى، وكل عام وأنتم طيبين، ودائما القضاء فى مصر شامخ، وقادر على تحقيق العدالة الناجزة بين الناس".

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