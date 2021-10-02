عاجل.. الرئيس السيسى يكرم أسماء شهداء الواجب من رجال القضاء

جدة - نرمين السيد - كرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال احتفالية يوم القضاء المصرى، المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، اليوم السبت، أسماء شهداء الواجب من رجال القضاء الذين استشهدوا فى العمليات الإرهابية.





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