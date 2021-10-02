عاجل.. مصر تدين بأشد العبارات استمرار هجمات الحوثى على السعودية

جدة - نرمين السيد - أدانت مصر، بأشد العبارات مواصلة ميليشيا الحوثى هجماتها صوب أراضى المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتى كان أخرها محاولة استهداف أحياء سكنية بمحافظة أحد المسارحة باستخدام طائرة مُفخخة بدون طيار مما أسفر عن تضرر عدد من المنازل والممتلكات المدنية جراء اعتراض الطائرة.





وجدّدت مصر، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، التأكيد على وقوفها بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة فى مواجهة استمرار هذه الهجمات الإرهابية الآثمة التى تُمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولى وتهديدًا للأمن والاستقرار بالمنطقة، كما تُعرب مصر عن دعمها لما تتخذه المملكة من تدابير وإجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها.

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