عاجل.. السيسى: الميراث القضائى ذاخر بالسمعة الطيبة وحافل بالأعمال المشهودة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن تنظيم العدالة وإدارتها بفعالية وكفاءة مسألة ضرورية فى بناء دولة القانون، التى كفل لها الدستور الاستقلال، ووقف الاستقلال حائلا دون التدخل فى أعمالها أو التأثير عليها لضمان صدور الأحكام القضائية وفق لقواعد الإنصاف والحماية للمتقاضين.





وأضاف السيسى، خلال احتفالية يوم القضاء المصرى، المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، اليوم السبت، أن الميراث القضائى ذاخر بالسمعة الطيبة وحافل بالأعمال المشهودة، والحاضر مخلد بأحكام صانت الدولة وحمت المجتمع وأدانت الخارجين على القانون وأطلقت سراح الأبرياء. ووجه رسائل للقضاة قائلا: "ليكن مسلككم قدوة لغيركم وأدائكم كاشفا عن قدراتكم، وأعلموا أن ما تقدمونه من تضحيات وجهد بجانب الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة وسائر الشعب هو السياج المتين للمحافظة على بلدنا".

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