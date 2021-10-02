شوربة بالمنوم.. كشف لغز جثة شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - والبداية، عندما تلقى قسم شرطة العامرية أول بلاغا يفيد العثور على جثة شخص داخل الشقة سكنه بالعقار رقم 65 بشارع 4 بشاطئ النخيل بحى العجمى.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة وجود جثة المدعو "أيمن.م.ن" داخل حجرة النوم وعار من ملابسه، بها إصابة فى الرأس.

كلف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائى لكشف غموض الحادث وضبط الجناة.

وكشفت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة المدعوة "شيماء"، زوجة المجنى عليه عرفيا، بتحريض من اثنين آخرين تربطهما صلة قرابة هما "هدير" و"كامل".

واعترفت الزوجة فى التحقيقات، أنها عقدت العزم على قتل زوجها عرفيا بتحريض من المتهمين الآخرين، لسرقة مبلغ مالي ومتعلقاته واقتسامها فيما بينهم.

وأوضحت أنها يوم الحادث وضعت أقراصا منومة لزوجها فى شوربة لسان عصفور وسرقت حقيبة بها متعلقاته و15 ألف جنيه، قائلة: "رجعت تانى يوم لقيته لسه حى ضربته بطبق صينى على دماغه وهربت".

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وأمرت النيابة بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة بالاكراه.