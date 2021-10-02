وزير العدل: سيذكر التاريخ للرئيس السيسي قيادته الواعية للوطن في ظرف دقيق...

رحب المستشار عمر مروان، وزير العدل، بالرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "أصدق معانى الترحيب وعظيم الامتنان على تشريف هذا الاحتفال بيوم القضاء الذى يحل في الأول من شهر أكتوبر، ليضاف يوم جديد إلى أيام مصر المجيدة.. ونحن على بعض أيام قليلة من يوم 6 أكتوبر لنحتفل بعيد النصر مع القوات المسلحة الباسلة.

وأضاف وزير العدل، خلال كلمته في احتفالية يوم القضاء المصرى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: "وسوف يذكر التاريخ لكم سيادة الرئيس.. قيادتكم الواعية للوطن في ظرف تاريخي دقيق يموج بالتقلبات والتهديدات، وتم ترسيخ مؤسسات الدولة وتعظيم قوتها لمواجهة التحديات والعمليات الإرهابية.. وفى نفس الوقت رسمتم خارطة طريق لتنمية الدولة المصرية.. وكان وزارة العدل كان لها موقعا عليها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع المستشار عمر مروان: وزارة العدل في أقل من عامين من إنجاز عدد غير مسبوق من المشروعات المتنوعة لتطوير المنظومة القضائية.. مثل مشروع تجديد الحبس عن بعد وإقامة الدعوى المدنية عن بعد.. ومشروع إصدار شهادة المحاكم الاقتصادية.. وتأمين وثائق ومحررات وزارة العدل من خلال نماذج مؤمنة"، وغيرها من المشروعات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.