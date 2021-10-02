رئيس مجلس النواب يفتتح أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني

افتتح المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب اعمال الدلسة الافتتاحية الأولى من دور الانعقاد الثاني اليوم السبت، بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمجلسى النواب والشيوخ للانعقاد يومي 2 و5 أكتوبر، وتسلم الأمانة العامة للبرلمان الأجندة التشريعية لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة.

وتتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية، تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الثاني؛ كما تتضمن تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (322) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثاني، بالإضافة إلى تلاوة الاعتذارات، والرسائل المقدمة من النواب.

وتضمن جدول أعمال الجلسة الثانية للمجلس غدًا الأحد، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، كما يتضمن الجدول إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض السادة الأعضاء، ثم إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.