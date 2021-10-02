افتتح المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب اعمال الدلسة الافتتاحية الأولى من دور الانعقاد الثاني اليوم السبت، بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمجلسى النواب والشيوخ للانعقاد يومي 2 و5 أكتوبر، وتسلم الأمانة العامة للبرلمان الأجندة التشريعية لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة.
وتتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية، تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الثاني؛ كما تتضمن تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (322) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثاني، بالإضافة إلى تلاوة الاعتذارات، والرسائل المقدمة من النواب.
وتضمن جدول أعمال الجلسة الثانية للمجلس غدًا الأحد، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، كما يتضمن الجدول إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض السادة الأعضاء، ثم إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس مجلس النواب يفتتح أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.