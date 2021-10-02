شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى في تكريم شهداء الواجب من رجال القضاء المصرى الذين نالوا شرف الشهادة في العمليات الإرهابية، ومنهم المستشار هشام بركات النائب العام، والمستشار محمد مروان، والمستشار عمر حماد، والمستشار عبد المنعم عثمان، والمستشار مجدى مبروك، والمستشار عمرو مصطفى، وذلك فى يوم القضاء المصرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يمنح وشاح النيل لإسم الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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