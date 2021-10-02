السيسي: عدم التدخل ”قاعدة ذهبية”.. ولا أتدخل أبداً في عمل القضاء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن احترام القضاء واحترام استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه أمر محسوم، متابعا: "ده كلام مش بنقوله في إطار السياسة.. بالمناسبة قلت في مناسبات رسمية مثل حلف اليمين أو في المجلس.. ويشهد الله على ذلك.. عدم التدخل في شئون القضاء قاعدة ذهبية لا نحيد عنها".
جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية يوم القضاء المصرى.
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