الرئيس السيسي يوجه تحية من القلب للمستشار عدلي منصور في يوم القضاء...

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، للرئيس السابق عدلى منصور، كل التحية والتقدير والاحترام، قائلا: "كانت مشاركته ومساهمته وقيادته للدولة فى وقت من أصعب الأوقات التى مرت على مصر أمر محل تقدير واحترام كل المصريين، ومنى أنا شخصيا، وتقديرا له واعتزازا على لمكانته ومكانة القضاء المصرى.

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