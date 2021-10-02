إكسبو دبي 2020 .. إقبال كبير من الزائرين على الجناح المصري عقب...

شهد الجناح المصري المشارك في فعاليات إكسبو 2020 في دبي إقبال كبير من الزائرين وذلك خلال اليوم الأول لبدء الفعاليات، حيث شهدت إمارة دبى افتتاحاً اسطورياً مساء أمس للإعلان عن بدء فعاليات الاكسبو والتى تستمر لمدة 6 أشهر بمشاركة 192دولة.

وتشارك مصر فى هذا المحفل الدولى بجناح متميز يعكس ثقلها ومكاناتها على المستويين الإقليمي والعالمي، وتستهدف أن يكون الجناح المصري من أبرز وأهم الأجنحة ذات الإقبال الكبير في الاكسبو وذلك بفضل ما تتمتع به مصر بحضارة عريقة ومكانة راسخة في المنطقة ، الى جانب التركيز على مصر المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في كافة القطاعات.

هذا ومن المقرر أن يتم عقد 116فعالية داخل الجناح المصرى تتضمن ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية، إلى جانب 9 معارض متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري ومعرض تراثنا، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والثقافية.