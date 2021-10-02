رئيس النواب يحيل مشروع قانون الاعفاء من فوائد متأخرات الضرائب للجان المختصة

احال المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية الاولى من دور الانعقاد الثاتي لمجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

كما احال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة الى لجنة الخطة والموازنة)

واحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر الى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

كما احال مشروعا قانونين مقدمان من عُشر عدد أعضاء المجلس:

1) مشروع قـانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية. إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية)

2) مشروع قـانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979 الى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)

كما احال رسالة من المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون المـالية العـامة الموحد.