الرئيس السيسي يتسلم درع القضاء المصري

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت درع القضاء المصري، من وزير العدل المستشار عمر مروان نيابة عن المجلس الأعلى للقضاء. جاء ذلك خلال احتفالية يوم القضاء المصري، الذي يحضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، إلى جانب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكبار رجال الدولة والهيئات والجهات القضائية.

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