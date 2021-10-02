الرئيس السيسي يشهد تكريم شهداء الواجب من رجال القضاء.. ويوجه التحية لـ«عدلي منصور»

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى في تكريم شهداء الواجب من رجال القضاء المصرى الذين نالوا شرف الشهادة في العمليات الإرهابية، ومنهم المستشار هشام بركات النائب العام، والمستشار محمد مروان، والمستشار عمر حماد، والمستشار عبد المنعم عثمان، والمستشار مجدى مبروك، والمستشار عمرو مصطفى، وذلك فى يوم القضاء المصرى.

ةوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، للرئيس السابق عدلى منصور، كل التحية والتقدير والاحترام، قائلا: "كانت مشاركته ومساهمته وقيادته للدولة فى وقت من أصعب الأوقات التى مرت على مصر أمر محل تقدير واحترام كل المصريين، ومنى أنا شخصيا، وتقديرا له واعتزازا على لمكانته ومكانة القضاء المصرى.

وتنظم وزارة العدل، بإشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، احتفالية كبرى اليوم، السبت، بمناسبة العيد الأول لقضاة مصر، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد يوم للقضاء المصرى يكون فى الأول من أكتوبر من كل عام.

ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري يكون موعد احتفال قضاة مصر معلوما ومعروفا للكافة، بعد أن أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يونيو الماضي، مجموعة من القرارات كان أبرزها تحديد الأول من أكتوبر يوما للقضاء المصري وعيدا لرجاله.