الرئيس السيسى: تطوير المنظومة القضائية تم على عدة محاور لتحقيق العدالة الناجزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه وجه الحكومة لتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء، وتحقيق العدالة الناجزة، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في احتفالية يوم القضاء المصرى، أن التطوير الذى شهدته المنظومة القضائية على عدة محاور لتشمل المقرات والآليات واستخدام التطبيقات التكنولوجية، لتسهيل الحصول على المعلومة القضائية وسرعة مباشرة إنجاز دعاوى المواطنين، وإنجاز خدمات المواطنين، فضلا عن بناء القدرات الشخصية وتعزيزرها وانتقاء المميزين والقادرين على اعتلاء المناصب القضائية.

وتابع الرئيس السيسى: تنظيم العدالة وادارتها بفعالية وكفاءة مسالة ضرورة في بناء دولة القانون، التي كفل لها الدستور استقلال السلطة القضائية، وجعل هذا الاستقلال حائلا دون التدخل في أعمالها وضمان صدور الاحكام وفق الإنصاف.