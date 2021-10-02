/652896/إليسا-تعلن-إطلاق-مباردة-لتوعية-السيدات-بسرطان-الثدي-تحديا-لظروفهم-الصعبة

أعلنت المطربة اللبنانية إليسا، عن إطلاق مبادرة جديدة للتوعية بسرطان الثدى، لكل سيدة غير قادرة على المتابعة ولا تسمع ظروفها الاقتصادية بالكشف، وذلك في إطار الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال تلك الفترة.

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إليسا تطلق مبادرة لتوعية السيدات بسرطان الثدي

كتبت إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: "مثل كل سنة بشهر تشرين الأول، نخصص حملات التوعية لكل المصابين بسرطان الثدي، وللتوعية إللي بتسمح تخلص كتير من النساء من خلال الوقاية المبكرة، ولأنه الظروف الاقتصادية عم تكون صعبة وتحرم كتير نساء من إجراء الفحص، رح أعلن قريبًا عن مبادرة في ذلك الإطار لمساعدة كل سيدة تضل بصحتها تابعونى".

وكانت قد شاركت الفنانة هيفاء وهبي مؤخرا عدد من الفيديوهات جمعتها بالمطرب اللبنانية إليسا أثناء زياة الأخيرة بمنزلها الأمر الذي جعل الجمهور في حالة ذهول منذ متى ويجمع إليسا وهيفاء علاقة صداقة قوية ولطيفة لهذا الحد.

وظهرت إليسا في فيديو نشرته هيفاء وهبي عبر خاصية “ستوري” بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وهي تقطع قالب حلوى من المقرر أنها قدمته لهيفاء كهدية، لتعلق عليها هيفاء قائلة: “إنها رائعة”، لترد إليسا عليها بوضع القلوب.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور بهذا الحدث من خلال الإشادة بالصداقة القوية التي جمعت إليسا بـ هيفاء وهبي وأخذو في تداول تلك اللحظات الطريفة التي دارت بينهم، اذ جاءت تعليقاتهم: “احلى إتس اوكي صحة على قلبي يا قلبي والله اشتقنا لك على فكرة”، حلوة الصداقة لما تكون بعيدة عن التكلّف”.

إليسا تستعد لتسجيل أغنية جديدة

من ناحية أخرى، تتعاون المطربة اللبنانية إليسا مع الملحن مروان خوري في أغنية جديدة لم يُكشف عن اسمها حتى الآن، ولكن من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عددًا من المفاجأت.

وغردت إليسا بتويتة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "زيارة غالية من علي المولى وجايبلي هديتين.. أول هدية صورة أبي لتبقى حد قلبي، وتاني هدية أغنية دغري فاتت على قلبي.. قولو مبروك اخترنا أول أغنية رسميًا وما رح خبركن مفاجأتها".

وأضافت إليسا في تغريدة أخرى: "نسيت أقول أن الأغنية كمان من ألحان مروان خوري".