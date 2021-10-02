/652901/رئيس-المحكمة-الدستورية-الرئيس-السيسي-أول-من-أعمل-الاستحقاق-الدستوري-للمرأة-المصرية-فى-القضاء

بدء المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، حديثه خلال احتفالية يوم القضاء المصري بالترحيب بالرئيس السيسي، قائلًا:" فخامة الرئيس المخلص عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والمستشار عمرو مروان، وزير العدل، الحضور الكريم، تحية تقدير وإجلال وإعزاز، ها نحن اليوم نحتفل بأول عيد موحد للقضاء المصري، بعد أن وجهتم بأن يكون للقضاء المصري يوم واحد او عيد موحد، تحتفل مصر كلها بقضائها، وهذا انطلاقًا من إجلالكم وتقديركم للقضاء المصري.

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رئيس المحكمة الدستورية: لقاءنا اليوم لحظة تاريخية يتيه لها الزمان

وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار سعيد مرعي:” نستمع إليكم نحن قضاة مصر، وإذا أؤكد أن هذه لحظة تاريخية يتيه لها الزمن ويقف أمامها إعجابً بكم، وتقديرًا لدوركم واعتزازًا بشخصكم”.

رئيس المحكمة الدستورية: حديثكم عن دعمكم للقضاء والتأكيد على استقلاله مرأى للعيان

وأضاف:” حديثكم عن دعمكم للقضاء والتأكيد على استقلاله وعدم التدخل فى شؤونه لهو مرأى للعيان وليس بحاجة إلى إشارة أو إشادة، ولكن يلزم أن أنوه لكم، أنكم يا سيادة الرئيس أول من أعمل الاستحقاق الدستوري للمرأة المصرية، إذ وجهتم وبإصرار شديد بضرورة تعيين العنصر النسائي فى مجلس الدولة”.

واستكمل:” ولا أنسى أن أؤكد أن كلًا من هيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية جرى بهما تعيين المرأة المصرية، كما قامت جهة القضاء العادي فى تعيين قاضيات فى محاكمها، إذ عُينت المرأة قاضية جنائية وتجارية وأيضًا فى النزاعات المدنية.