دوت الخليج يرصد بالصور انطلاق دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب

/652904/تحيا-مصر-يرصد-بالصور-انطلاق-دور-الانعقاد-الثانى-لمجلس-النواب

بدءت فعاليات الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، فى تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم السبت، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث بحسب الدستور لائحة مجلس النواب، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للاجتماع قبل الخميس الأول من أكتوبر وذلك لإنطلاق دور الانعقاد العادى السنوى.

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