/652905/عمر-هريدي-أول-المرشحين-على-رئاسة-الزمالك-في-الانتخابات

تقدم عمر هريدي، عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، بأوراق ترشحه على منصب رئيس نادي الزمالك وذلك من خلال المحامي والمندوب الخاص به، وذلك في اللجنة التي تعمل في الوقت الحالي لاستقبال طلبات المرشحين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بدأ في العاشرة صباح اليوم السبت نادي الزمالك في تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي المقبلة، ولمدة سبعة أيام متتالية،ويترأس لجنة تلقي الطلبات الدكتور كمال الخولي نائب مدير النادي.

ويبدأ تلقي الطلبات لمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك وجهت الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المُحدد لاجتماع الجمعية العمومية، بخمسة عشر يوما على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية.

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ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

أعلن نادي الزمالك عن انضمام الدولي التونسي حمدي النقاز لصفوف الفارس الأبيض، وذلك بعد فسخ تعاقدة مع ناديالترجي التونسي.

وكانت اللجنة المكلفة بإدراة نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب قد تواصلت مع اللاعب من أجل التعاقد معه واللعب لنادي الزمالك مقابل تنازل اللاعب عن قضيتة التي حصل بها على حكم نهائي من الاتحاد الدولي "فيفا".

الجدير بالذكر ان حمدي النقاز لعب لنادي الزمالك قبل رحيلة الي نادي الترجي التونسي, وخلال الفترة التى قضاها مع الزمالك لعب 34مباراة مع القلعة البيضاء، استطاع أن يصنع 4 أهداف، ولم يسجل، وحصل على 7 إنذارات .

أصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً، وذلك بسبب عقوبات محمود شيكابالا وحازم إمام ثنائي القلعة البيضاء، وجاء كالأتي:

إن نادي الزمالك انطلاقًا من ثوابته، وقيمه الأخلاقية القائمة على الاحترام غير المشروط لجميع الهيئات والشخصيات في الوسط الرياضي يؤكد تقديره التام للجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وإجلاله وتوقيره للسادة أصحاب المقامات رئيس وأعضاء اللجنة.

إلا أنه وفي إطار حرص اللجنة المكلفة بإدارة النادي على حماية حقوقه وحقوق أبنائه وكافة منتسبيه.