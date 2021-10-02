«بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري»..القبض على عاطل في القطامية

/652906/بحوزته-مواد-مخدرة-وسلاح-ناريالقبض-على-عاطل-في-القطامية

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، اليوم السبت، في إلقاء القبض على عنصر إجرامي بحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري وذخائر بحوزة أحد الأشخاص بقصد الإتجار.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى في القطامية

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما نجحت وحدة مباحث إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة في القبض على «عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، له معلومات جنائية» اثناء تردده على دائرة قسم شرطة القطامية ، وبحوزته «كمية من الحشيش المخدر، مبلغ مالى، فرد خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، ميزان حساس».

أعترافات المتهم

وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والسلاح النارى بقصد الدفاع، وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في كشف غموض تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تضمن تضرر إحدى الفتيات من صاحب حساب بذات الموقع لقيامه بالتحرش بها.

مبرمج كمبيوتر

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مستخدم الحساب المشكو في حقه واتضح أنه مبرمج كمبيوتر مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه، وبمواجهته أمام رجال المباحث قرر بقيام المجني عليها بمراسلته لمساعدتها في استرجاع حساب قديم خاص بها، فطالبها بمحادثتها عبر الفيديو للتأكد من هويتها واعترف بارتكاب الواقعة.