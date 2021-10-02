/652913/الرئيس-السيسى-مؤسسة-القضاء-لها-مكانتها-المرموقة-والدستور-حقق-استقلالها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية يوم القضاء المصري:” السادة المستشارون الأجلاء، أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، الحضور الكريم، اتوجه بالتهنئة لكل عضوٍ فى الجهات والهيئات القضائية، فى يوم القضاء المصري العريق، الذى يواكب بداية العام القضائي والتحاق المرأة للعمل بالنيابة العامة”.

دوت الخليج

الرئيس السيسي: مؤسسة القضاء هى إحدى السلطات الرئيسية للدولة ولها مكانتها المرموقة

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي:” نؤكد أن مؤسسة القضاء هى إحدى السلطات الرئيسية للدولة، ولها مكانتها المرموقة فى نفس كل مصر، لما تسعى إليه من تحقيق العدالة.

الرئيس السيسي: كانت التوجيهات للحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء

وأضاف:” وتأسيسًا على هذا الدور كانت التوجيهات للحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء، وتحقيق العدالة الناجزة، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد جرى التطوير على عدة محاور لتشمل المقرات والآليات واستخدام التطبيقات التكنولجية، لتيسير الحصول على المعلومة القانونية، واستخدام التطبيقات التكنولوجية، وسرعة مباشرة الاجراءات لإنجاز الدعاوى والخدمات الخاصة للمواطنين. كما شمل التطوير بناء القدرات الشخصية وتأهيل القادرين على تولى المناصب القضائية.

وأضاف:” إن تنظيم العدالة وإدارتها بفاعلية وكفاءة مسألة ضرورية فى بناء دولة القانون، التى كفل الدستور لها استقلال السلطة القضائية وجعل هذا الاستقلال حائلًا دون التدخل فى عملها أو التأثير عليها.