المهرجان القومي للمسرح يستقبل 6 عروض مسرحية في اليوم الخامس..تعرف عليهم

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تستقبل إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة، في خامس يوم من إنطلاقه اليوم السبت الموافق 2 من شهر أكتوبر 6 عروض مسرحية جديدة وذلك بقيادة الفنان القدير يوسف إسماعيل.

دوت الخليج يرصد العروض المسرحية المشاركة في المهرجان القومي للمسرح بيومه الأول

موعد عرض مسرحيات اليوم الخامس للمهرجان القومي للمسرح

وتبدأ أولى فعاليات اليوم بإقامة دائرة مستديرة من الساعة 11 صباحًا إلى 3 عصرًا، تحت عنوان "الكتابة المسرحية في عهد الصورة" ويشارك فيها كلًا من: "يسري الجندي، بهيج إسماعيل، السيد حافظ، مصطفى سعد، سعيد حجاج، رشا عبد المنعم، إبراهيم الحسيني، متولى حامد، محمود جمال، سليم كتشنر، مجدى الحمزاوى، عماد مطاوع، شاذلى فرح، أحمد سراج، محمد الصواف، صفاء البيلى، سامح عثمان، نسرين نور، محمود القلينى".

عروض مسرحيات اليوم الخامس

ويشهد اليوم عرض 6 عروض مسرحية، ففي السادسة مساءً يقدم العرض المسرحي "مشعلوا الحرائق" إنتاج مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية وهو تأليف ماكس فريش، إخراج محمد مرسي إبراهيم، بقاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، وعلى مسرح العرائس يعرض فى تمام السادسة مساءً العرض المسرحى "الصندوق الأسود" إنتاج بنك مصر، إخراج صلاح الدالى.

ويعرض فى الثامنة مساءً، وفى قاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة العرض المسرحي "آه كارميلا" إنتاج قصر ثقافة مصطفى كامل، للكاتب الأسبانى خوسيه سانشيز سينستر، وإخراج أشرف على، وفى الثامنة مساء أيضا يعرض على مسرح متروبول العرض المسرحى "سالب صفر" إنتاج كلية التجارة جامعة عين شمس، تأليف مصطفى طلعت، وإخراج إسلام خالد.

وفى العاشرة مساءً وعلى مسرح الشباب العائم بالمنيل يعرض العرض المسرحي "أحداث لا تمت للواقع بصلة" إنتاج وزارة الشباب والرياضة وتأليف محمد السوري، وإخراج محمود طنطاوي، يعرض فى العاشرة مساء العرض المسرحي "الظل" إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، إخراج سامح الحضري.

تفاصيل المهرجان القومي للمسرح المصري

المهرجان القومي للمسرح المصري تتنافس فيه العروض المسرحية المصرية خلال مسابقتين فقط هما : مسابقة للعروض المسرحية ، ومسابقة أخري للمقال ، والتى تنقسم إلى : "النقدى التطبيقى" و"الدراسة النظرية"، أما الجهات التى يحق لها الاشتراك فى مسابقة العروض المسرحية فهى : (البيت الفنى للمسرح وفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق المستقلة والحرة والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية وفرق دار الأوبرا المصرية .