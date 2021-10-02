/652916/رئيس-النواب-يدعو-الأعضاء-لتسجيل-رغبات-الانضمام-للجان-النوعية-والانتخابات-غدا ويعلن-إخطاره-بأبوهميلة-ممثلا-لحزب-الشعب-الجمهوري-والسلاب-للمؤتمر والفيومي-للحرية

دعا المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الأعضاء لإبداء رغباتهم للإنضمام للجان النوعية الـ25، وذلك بحسب المادة 39 من لائحة مجلس النواب بأن يتلقي رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، حيث من المنتظر أن يستمر ذلك حتى صباح الغد الأحد، والذى يشهد إعلان قوائم اللجان المختلفة بعد انتهاء الأعضاء من تسكين رغباتهم، على أن يعقبها إجراءات الانتخابات لهيئات مكاتب اللجان.

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وتنص مادة 37 بان تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية وهم :

1-لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 2-لجنة الخطة والموازنة. 3-لجنة الشئون الاقتصادية. 4-لجنة العلاقات الخارجية. 5-لجنة الشئون العربية. 6-لجنة الشئون الأفريقية. 7-لجنة الدفاع والأمن القومى. 8-لجنة الاقتراحات والشكاوى. 9-لجنة القوى العاملة. 10- لجنة الصناعة. 11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 12- لجنة الطاقة والبيئة. 13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية. 14-لجنة التعليم والبحث العلمى. 15-لجنة الشئون الدينية والأوقاف. 16-لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة. 17-لجنة الإعلام والثقافة والآثار. 18-لجنة السياحة والطيران المدنى. 19-لجنة الشئون الصحية. 20-لجنة النقل والمواصلات. 21-لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 22-لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير. 23-لجنة الإدارة المحلية. 24-لجنة الشباب والرياضة. 25-لجنة حقوق الإنسان.

وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

ونصت مادة 38 تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

مادة 39 يتلقي رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان ويتولي مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس.

مادة 40 يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

مادة 41 يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

مادة 42 تنتخب كل لجنة نوعية فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها وتقدم الترشيحات خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس لتلقي الترشيحات، وتجري الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس مادة 43 يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.

النواب يرفض رفع الحصانة عن نائب «دون أن يسميه»

كما رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، طلب رفع حصانة عن أحد النواب وأعلن رئيس المجلس، عن أنه سبق وأحال طلب من النائب العام بشأن طلب رفع الحصانة عن أحد النواب، خلال فترة العطلة البرلمانية، إلى مكتب المجلس لدراسته، وذلك وفقا لنصوص اللائحة الداحلية للمجلس. واضاف رئيس المجلس، ان مكتب المجلس، انتهى الى وجود شبهة كيدية بشأن الإتهامات المنسوبة الي النائب، وبالتالى تم رفض الطلب. وتابع، انه بناء على ذلك يخطر المجلس بما انتهى اليه مكتب المجلس.

أبوهميلة ممثلا لحزب الشعب الجمهوري .. والسلاب للمؤتمر .. والفيومي للحرية

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن ورود اخطار من حزب الشعب الجمهوري باختيار النائب محمد صلاح أبو هميلة ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب ، وأخر من حزب المؤتمر باختيار النائب محمد السيد طلبة علي السلاب ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب ، وثالث من حزب الحرية المصري باختيار النائب محمد عطية الفيومي ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب.

ودعا رئيس المجلس رؤساء الأحزاب الممثلة في المجلس سرعة موافاة رئيس المجلس كتابة بمن يختاره ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب وبأسماء من ينتمون لهذا الحزب.

أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أنه مع افتتاح دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الثانى، يجد من الإنصاف أن أُقر بأن أداء النواب البرلمانى فى دور الانعقاد السابق كان حماسياً متدفقاً بمقدار الأمانة التى أودعهم إياها شعب مصر العظيم.

جاء ذلك فى كلمته بمناسة دء دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب موجها كلمته للأعضاء:" تحليتم بالشجاعة وظهرتم بالمظهر والجوهر اللائقين، وكنتم على قدر المسئولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها، وسجل بذلك مجلسكم الموقر إخلاصاً منقطع النظير فى مناقشة كل ما طرح عليه من موضوعات، وإقرار عدد مهم من التشريعات، وطفرة عظيمة فى استخدام أدوات الرقابة البرلمانية دون تفريط، للترشيد لا للتنديد، لتكون قبلة المجلس مصر العزيزة ووجهته تبيان الحقيقة، وحققتم بذلك التوازن بين دور المجلس الرقابى ودوره التشريعى، وكنتم بذلك ضمير الشعب وإرادته وكلمته الحرة وعينه الساهرة".

وأضاف:" هذه القاعة الموقرة التى شيدت لتحتضننا والتى يجرى تحت قبتها حوارنا ويصدح فيها صوتنا، وما تشهده من نقاش، تفرض علينا أن نصد عنها اللفظ الجارح وأسلوب الإثارة واحترام الدستور والقانون واللائحة والنظام، مؤكدا على أن عملاً جاداً ينتظركم ومستقبلاً مشرقاً سيولد على أيديكم، فليضع المجلس يده فى يد المؤسسات الدستورية الأخرى، ولتضع الأغلبية يدها فى يد المعارضة ونحن نصوغ الأهداف القومية فى استراتيجية ثابتة تكون موضعاً للرضا العام، ثم ونحن نترجمها إلى سياسات وتشريعات تضمن تنفيذها، ولتكن يد الله فوق أيديكم، ونعد أن نبذل مزيداً من الجهد فى تعاون تام مع مؤسسات الدولة كافة لتحقيق تلك الأهداف.