/652864/اقبال-علي-شراء-مستلزمات-المدارس-بمعرض-دمنهور-والمواطنين--الاسعار-اقل-من-المحلات-التجارية

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة اقبال من المواطنين علي معارض اهلا بالمدارس لشراء مستلزمات المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد.

ورصد موقع دوت الخليج اقبال المواطنين علي معرض للمستلزمات الدراسية بمدينة دمنهور الذى اقامته الغرفة التجارية بالتعاون مع محافظة البحيرة.

أكد عدد من المواطنين الوافدين علي شرأء مستلزمات المدارس داخل معرض اهلا مدارس بمدينة دمنهور على انخفاض أسعار المعرض مقارنة بالمحلات التجارية، تقول اسماء حسين ، إن هناك فرق كبير بين أسعار المنتجات بمعارض السلع ومثيلاتها بالمحلات الأخرى، وبالاخص في الشنط والزي المدرسي.

اقبال علي شراء مستلزمات المدارس بمعرض دمنهور.. والمواطنين : الاسعار اقل من المحلات التجارية

بينما تقول عبير مصطفى، في فرق كبير فعلا في الاسعار علشان كدة بنحب نشتري كل مستلزمات المدارس من المعرض كل عام بعيدا عن استغلال أصحاب المحلات.

ويقول صابر جمعة احد التجار العارضي بمعرض اهلا مدرسه بمدينة دمنهور، ان المعرض به جميع انواع مستلزمات المدارس المحلي والمستورد علي حسب احتياج الزبون، والتى تختلف جودتها بحسب أسعارها، مضيفا أن أغلب التجار يضعون هامش ربح بسيط لأنهم فى الاساس يبحثون عن تسويق بضائعهم خاصة أن تلك السلع لها وقت معين بعدها لا يمكن تصريفه، مضيفا ان الاسعار مناسبه جدا يوجد شنط مدرسية من اول 50 جنية بخامات جيدة الي 200 جنية، كما يوجد جميع انواع الورق بإسعار اقل بكثير من المحلات بجميع الخامات، كما يوجد جميع انواع الزي المدرسي بإسعار مناسبة جدا.

ويقول ممدوح شلبي احد عارضي مستلزمات المدارس بمعرض اهلا مدرس بدمنهور، ان جميع الاسعار بالمعرض تقل عن السوق 30 ٪ مؤكدا انخفاض الأسعار لمعظم السلع المدرسية لأن التجار يحاولون تسويق منتجاتهم، مضيفا أن معرض المستلزمات الدراسية وفر الكثير من الوقت والجهد على الكثير من أولياء الأمور لشراء احتياجات ابنائهم خاصة وأن العارضين يبيعون بضائعهم بسعر المصنع.

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وعلي جانب اخر اكد المحاسب مجدى الخضر ، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، على تقديم كافة أنواع الدعم المادى والمعنوى لإنجاح معارض السلع الموسمية خاصة معرض المستلزمات الدراسية، مشيرا إلى أنه تكثيف الحملات الرقابية على متاجر الأدوات المدرسية لمواجهة السلع المجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات بالإضافة إلى إقامة نقطة تموين ثابته داخل معارض السلع المخفضة لرصد أى مخالفات خاصة بالأسعار وجودة المنتجات الصناعية.

مضيفا أن أى مخالفات بالمعرض يتم التحقيق فيها بشكل فورى ويمكن ابعاد التاجر المخالف لشروط المعرض خاصة البيع بسعر المصنع، وذلك لتكفل الغرفة التجارية بكافة أنواع الدعم ومنح التجار فرصة العرض مجانًا دون أى إيجار أو حق انتفاع.

واكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة ان هذة المعارض تعد من ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، بتوفير السلع والمستلزمات المدرسية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية لتخفيف الاعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودى الدخل والتيسير عليهم.

مضيفا انه تم خلال الايام القليلة الماضية افتتاح عدد من المعارض بمركز كفر الدوار، وابو حمص، وايتاي البارود، فضلا عن معرض ارض المعارض بمدينة دمنهور