صور.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال تجميل حدائق الاهرام

جدة - نرمين السيد - أجرى أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات التطوير الجارية للوقوف على نسب التنفيذ الحالية لها على أرض الواقع، والتى شملت تفقد أعمال تطوير وتجميل أسوار قطاع هضبة الأهرام، وتركيب الإنترلوك، وإنشاء أرصفه للمشاة.





وتابع المحافظ الأعمال الجارية بالقطاع الواقع وسط البوابة الثالثة والرابعة، مشدداً على ضرورة مراعاة اللمسة الجمالية أثناء تنفيذ الأعمال، موجهاً مسئولى هيئة النظافة بالانتهاء من كافة الأعمال خلال أسبوع على الأكثر للبدء بالقطاعات الأخرى.

كما تفقد محافظ الجيزة أعمال رفع كفاءة الطريق البطئ بذلك القطاع من أعمال تجريد، ونظافة، ورفع المخلفات، وزراعة الأشجار لإظهاره بالشكل الجمالى، إلى جانب تركيب البلدورات، وأعمال إحلال وتجديد لأعمدة الكهرباء، وكشافات الإنارة، ضمن خطة شاملة يتم تنفيذها لتحسين الصورة البصرية.

وقد كلف المحافظ مدير مديرية الطرق بالمتابعة الدورية مع الشركة المنفذة للإسراع من وتيرة الأعمال، والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها.

كما وجه محافظ الجيزة بتجريد وتمهيد طريق المشاة الواقع بجوار المخبز الآلى قبل البوابة الأولى لحدائق الأهرام، موجهاً بدعم كافة المساحات الفارغة، والجزر الوسطى الواقعة بذلك القطاع بمسطحات خضراء، وزراعتها، وإضفاء لمسة جمالية بها لتتكامل المنظومة الحضارية فى القطاع بالكامل.

وخلال الجولة اطلع المحافظ على الموقف التنفيذى لأعمال رصف وتطوير طريق التجنيد، وكذا رصف وتطوير الطريق المؤدى لسنترال الرماية، ومكتب البريد، والذى يعد إضافة جديدة للمحاور المرورية التى يتم تطويرها بهذا القطاع الحيوى الذى توليه الدولة اهتماما كبيراً.

وخلال الجولة استمع محافظ الجيزة لمطالب بعض قاطنى حدائق الأهرام، حيث أكد على استكمال مجهودات رفع المخلفات من كافة قطع الأراضى الفضاء بقطاع هضبة الأهرام، مشددا على ضرورة تعاون أصحاب الأراضى الفضاء بإقامة أسوار عليها لمنع التعدى أو إلقاء المخلفات بها.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزى، السكرتير المساعد، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة، وتوفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام.