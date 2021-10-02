وزارة التعليم العالى الليبية: ابتعاث 1.500 طالب للدراسة بجامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أبوبكر محمد عيسى، ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي الليبية، اعتزام بلاده ابتعاث ما يقرب من 1.500 طالب ليبى للدراسة فى مرحلة الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية، بدلا من الدراسة بالجامعات التركية والماليزية.





جاء ذلك خلال زيارته لجامعة الإسكندرية، على رأس وفد من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الليبية، اليوم السبت، لبحث سبل وأوجه التعاون بين الجانبين.

ولفت عيسى، إلى أن جامعة الإسكندرية تعد أحد أكبر جامعات الشرق الأوسط، لافتا إلى أنها تمتلك برامج دراسية متفردة عن غيرها من الجامعات.

وأوضح ممثل وزارة التعليم العالى الليبية، أن الفترة القادمة ستشهد تعزيز التعاون بين جامعة الإسكندرية ووزارة التعليم العالى الليبية فى مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، على عمق العلاقات التى تربط بين مصر وليبيا منذ قديم الأزل باعتبارهما امتدادًا طبيعيًا لبعضهما، وتمثل الشقيقة ليبيا عمقًا استراتيجيًا لمصر.

ولفت إلى أن الجامعة بها العديد من الكليات والبرامج المتميزة والتى تشمل جميع التخصصات العلمية الحديثة فى مختلف المجالات، فضلا عن درجات علمية مشتركة مع كبري الجامعات الدولية لتخريج طالب ذو تنافسية عالمية.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أنه تم تفعيل منصة "إدرس فى مصر"، للتغلب على مشاكل استخراج الإقامة للطلاب الوافدين فى وقت قصير.