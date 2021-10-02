- 1/3
- 2/3
- 3/3
جاء ذلك خلال زيارته لجامعة الإسكندرية، على رأس وفد من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الليبية، اليوم السبت، لبحث سبل وأوجه التعاون بين الجانبين.
ولفت عيسى، إلى أن جامعة الإسكندرية تعد أحد أكبر جامعات الشرق الأوسط، لافتا إلى أنها تمتلك برامج دراسية متفردة عن غيرها من الجامعات.
وأوضح ممثل وزارة التعليم العالى الليبية، أن الفترة القادمة ستشهد تعزيز التعاون بين جامعة الإسكندرية ووزارة التعليم العالى الليبية فى مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، على عمق العلاقات التى تربط بين مصر وليبيا منذ قديم الأزل باعتبارهما امتدادًا طبيعيًا لبعضهما، وتمثل الشقيقة ليبيا عمقًا استراتيجيًا لمصر.
ولفت إلى أن الجامعة بها العديد من الكليات والبرامج المتميزة والتى تشمل جميع التخصصات العلمية الحديثة فى مختلف المجالات، فضلا عن درجات علمية مشتركة مع كبري الجامعات الدولية لتخريج طالب ذو تنافسية عالمية.
وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أنه تم تفعيل منصة "إدرس فى مصر"، للتغلب على مشاكل استخراج الإقامة للطلاب الوافدين فى وقت قصير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة التعليم العالى الليبية: ابتعاث 1.500 طالب للدراسة بجامعة الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.