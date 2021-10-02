محمد أبو هميلة ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى

ودعا رئيس المجلس رؤساء الأحزاب الممثلة فى المجلس سرعة موافاة رئيس المجلس كتابة بمن يختاره ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب وبأسماء من ينتمون لهذا الحزب.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أنه مع افتتاح دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الثانى، "يجد من الإنصاف أن أُقر بأن أداء النواب البرلمانى فى دور الانعقاد السابق كان حماسياً متدفقاً بمقدار الأمانة التى أودعهم إياها شعب مصر العظيم".
جاء ذلك فى كلمته بمناسة بدء دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب موجها كلمته للأعضاء: "تحليتم بالشجاعة وظهرتم بالمظهر والجوهر اللائقين، وكنتم على قدر المسئولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها، وسجل بذلك مجلسكم الموقر إخلاصاً منقطع النظير فى مناقشة كل ما طرح عليه من موضوعات، وإقرار عدد مهم من التشريعات، وطفرة عظيمة فى استخدام أدوات الرقابة البرلمانية دون تفريط، للترشيد لا للتنديد، لتكون قبلة المجلس مصر العزيزة ووجهته تبيان الحقيقة، وحققتم بذلك التوازن بين دور المجلس الرقابى ودوره التشريعى، وكنتم بذلك ضمير الشعب وإرادته وكلمته الحرة وعينه الساهرة".
وأضاف: "هذه القاعة الموقرة التى شيدت لتحتضننا والتى يجرى تحت قبتها حوارنا ويصدح فيها صوتنا، وما تشهده من نقاش، تفرض علينا أن نصد عنها اللفظ الجارح وأسلوب الإثارة واحترام الدستور والقانون واللائحة والنظام، مؤكدا على أن عملاً جاداً ينتظركم ومستقبلاً مشرقاً سيولد على أيديكم، فليضع المجلس يده فى يد المؤسسات الدستورية الأخرى، ولتضع الأغلبية يدها فى يد المعارضة ونحن نصوغ الأهداف القومية فى استراتيجية ثابتة تكون موضعاً للرضا العام، ثم ونحن نترجمها إلى سياسات وتشريعات تضمن تنفيذها، ولتكن يد الله فوق أيديكم، ونعد أن نبذل مزيداً من الجهد فى تعاون تام مع مؤسسات الدولة كافة لتحقيق تلك الأهداف".
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