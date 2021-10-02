تعيين 6.277 شابا منهم 53 من ذوى الهمم والقدرات فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة قامت بتعيين 6.277 شابا، منهم 53 من ذوى الهمم والقدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.





وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 24.677 شابا، واستخراج 1.806 شهادات قياس مستوى مهارة، و1.989 رخصة مزاولة حرفة.

وأشار الوزير فى بيان اليوم السبت، إلى أن المديرية قامت فى مجال تراخيص عمل الأجانب، باستخراج 99 ترخيصا جديدا لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 104 أجانب وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وأوضح مدحت الغمراوى مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أغسطس الماضى - أن المديرية تلقت 1.264 شكوى، منها 209 شكاوى تم تسويتها وديا، وتم إحالة 293 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التى يعملون بها، كما تم حفظ 177 شكوى، وإحالة 48 شكوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 537 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأضاف "وفى مجال العمالة غير المنتظمة، قامت المديرية بصرف منحاً لرعاية تلك الفئة اجتماعيا واقتصاديا تمثلت فى: 98 منحة مولود جديد بإجمالى 198 ألف جنيه، و 35 منحة زواج بمبلغ 105 آلاف جنيه، و18 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 36 ألف جنيه، وصرف 10 آلاف جنيه لعمل 5 عمليات جراحية لـ 9 عمال.

وتابع "أما فى مجال التفتيش العمالى فقد قامت المديرية بالتفتيش على 301 منشأة دورى وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 315 محضرا لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 409 شكاوى، وتم تسوية 132 شكوى منها، وتبقى 277 شكوى تحت البحث والدراسة، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 254 منشأة، وإعادة التفتيش على 415 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 274 محضرا سلامة وصحة مهنية و3 حالات غلق إدارى، كما تم بحث 10 شكاوى، وعقد 15 ندوة توعية".