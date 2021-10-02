إنفوجراف.. الرئيس السيسى يشارك فى احتفالية يوم القضاء

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس، أنه تعلم من شقيقه دور ومكانة ومسار العدالة فى مصر منذ 40 عاما وأكثر، وكان هذا امتداد لفهمه بأن احترام القضاء وعدم التدخل فى شؤونه، كلام لا يقال فى إطار السياسة، مشيرا إلى أن الميراث القضائى زاخر بالسمعة الطيبة وحافل بالأعمال المشهودة، والحاضر مخلد بأحكام صانت الدولة وحمت المجتمع وأدانت الخارجين على القانون وأطلقت سراح الأبرياء.

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