اليوم.. بالبنط العريض يناقش ضربة الإخوان ونبوءة الحرب الأهلية فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - يكشف الإعلامى الدكتور حسام فاروق، خلال حلقة اليوم من برنامج "بالبنط العريض" على القناة الفضائية المصرية، كيف كانت ردود أفعال بعض الصحف الأجنبية على بيان وزارة الداخلية حول إحباط مخطط يهدف إلى تمويل جماعة الإخوان الإرهابية؟ كما يفضح وكالات الأنباء والصحف الأجنبية التى بدا أنها منزعجة من الخبر ومتعاطفة مع الجماعة الإرهابية؟





ويناقش فاروق، مقال الكاتب الأمريكى روبرت كاجان فى "واشنطن بوست" يحذر فيه من حرب أهلية قد تضرب أمريكا، بسبب الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين فى الانتخابات الرئاسية القادمة، والتى أكد كاجان أن دونالد ترامب الرئيس السابق سيترشح بقوة لها ويتحدث عن سيناريوهات كارثية قد تضرب أمريكا. ويتحدث الدكتور حسام فاروق، عن رؤية بعض الصحف الأجنبية لمسارات التنمية التى تحدث فى مصر الآن. "بالبنط العريض" يبث على القناة الفضائية المصرية، السبت من كل أسبوع فى تمام الساعة 3:45 عصرا بتوقيت القاهرة على الهواء مباشرة، يحرره ويقدمه الدكتور حسام فاروق الباحث المتخصص فى الإعلام السياسى الدولى، ويخرجه مصطفى جلال وإكرام مصطفى.

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