القوى العاملة: تعيين 6277 شاباً .. وبحث 727 شكوى...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 6277 شاباً ، منهم 53 من ذوى الهمم والقدرات ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 24677 شاباً ، واستخراج 1806 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 1989 رخصة مزاولة حرفة .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج 99 ترخيص جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 104 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات .

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أغسطس الماضي -أن المديرية تلقت 1264 شكوى، منها 209 شكوى تم تسويتها ودياً ، وتم إحالة 293 شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ 177 شكوى ، وإحالة 48 شكاوى لجهات أخري طبقاً للاختصاص ، وتبقى 537 شكوى تحت البحث والدراسة .

وفى مجال العمالة غير المنتظمة ، قامت المديرية بصرف منحاً لرعاية تلك الفئة إجتماعياً وإقتصادياً تمثلت في : 98 منحة مولود جديد بإجمالى 198 ألف جنيه ، و 35 منحة زواج بمبلغ 105 ألف جنيه ، و 18 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 36 ألف جنيه ، وصرف 10 آلاف جنيه لعمل 5 عمليات جراحية لـ 9 عمال .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 301 منشأة دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 315 محضر لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 409 شكوى ، وتم تسوية 132 شكوى منها، وتبقي 277 شكوى تحت البحث والدراسة ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 254 منشأة ، وإعادة التفتيش على 415 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 274 محضر سلامة وصحة مهنية و 3 حالات غلق إداري ، كما تم بحث 10 شكاوى ، وعقد 15 ندوة توعية.