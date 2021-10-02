عبدالغفار يتلقى تقريرًا حول برنامج إعداد القادة التخصصي لمديري عموم رعاية الشباب...

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، حول فعاليات برنامج إعداد القادة التخصصي للسادة مديري عموم رعاية الشباب ومديري الإدارات بالجامعات المصرية، والذي أُقيم بالمدينة الشبابية في أبي قير بالإسكندرية.

وتضمنت الفعاليات العديد من المحاضرات منها محاضرة عن الأنشطة المختلفة والمبادرات لوضع رؤية مستقبلية لعمل المعهد، وحاضر بها الدكتور محمد غنيم مستشار الأنشطة الطلابية بجامعة قناة السويس ومدير مركز إعداد القادة بالجامعة، وكذلك محاضرة عن الأمن القومي المصري وحاضر بها الدكتور رامي عاشور زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا، ومحاضرة الإدارة المالية وحاضر بها محمد الدسوقي أمين جامعة الاسكندرية المساعد للشئون المالية، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل، كما تضمنت فعاليات الفوج جولة حرة بمدينة الإسكندرية ورحلة ترفيهية، وفي ختام الفعاليات، تمت إقامة حفل ختامي وتوزيع شهادات التقدير على الحضور.

ومن جانبه، أوضح الدكتور كريم همام ضرورة التعاون مع السادة مديرى رعاية الشباب بالجامعات لوضع خطة متميزة لأنشطة المعهد بالتعاون مع الجامعات وأنشطة المعهد بالجامعات ذاتها، مؤكدا أنه خلال فعاليات هذا الفوج، تم طرح العديد من المبادرات والأفكار البناءة والتي تتوافق مع الرؤية العامة للدولة والخطة الاستراتيجية للوزارة.