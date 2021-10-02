الرئيس السيسي لقضاة مصر: أنتم تتحملون المسئولية أمام الله في أحكامكم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه لن يتدخل أبدا في أحكام القضاء، متابعا: "أنتوا مش هتسمحولى بالتدخل.. لن أتدخل أبدا في أحكام القضاء.. وليس لى دور في هذا المجال.. وأنتم تتحملون المسئولية أمام الله في أحكامكم والدور للقضاء فقط".
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في احتفالية يوم القضاء: "دولة القانون الدولة العزيزة بقضائها وقوانينها.. كل الدعم والاحترام والتقدير لكم.. ومش عاوز أطول عليكم.. دائما القضاء في مصر شامخ ومترفع ورايته بكم.. مرفوعة بكم وقادر على تحقيق العدالة الناجزة بين الناس.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
وقال الرئيس إنه يتوجه بالتهنئة لكل عضو في الجهات والهيئات القضائية في يوم القضاء المصرى العريق، الذى يواكب بداية العام القضائى، وبداية عمل المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة لتكتمل بها حقوقها الدستورية في هذا المجال.
وتابع أن مؤسسة القضاء أحد السلطات الرئيسية للدولة ولها مكانتها المرموقة في نفس كل مصري بما تحققه من عدالة تنشر بها السلامة المجتمعية والطمأنينة لكل مواطن.
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