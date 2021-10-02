معرفة إجازات شهر أكتوبر 2021 في مصر للقطاعين الحكومي والخاص في مصر

إجازات شهر أكتوبر 2021، تزداد عمليات البحث بشكل كبير عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء محافظات مصر حيث يرغب الآلاف من المواطنين في جميع أنحاء مصر في الاستعلام عن إجازات شهر أكتوبر 2021، حيث يشهد شهر أكتوبر العديد من الإجازات الرسمية سواء إجازات بمناسبة وطنية أو بمناسبة دينية، وتُعد هذه الإجازات بمقابل مدفوعة الأجر لجميع موظفي الدولة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتقوم الحكومة المصرية بتقرير هذه الإجازات في بداية الشهر، وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت قرار منذ فترة يؤكد على أن الإجازات كلها ستكون في نهاية الأسبوع حتى لا تتوقف المصالح الحكومية في بداية أو منتصف الأسبوع، واليكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني نقدم كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة عن الإجازات لشهر أكتوبر لعام 2021.

إجازات شهر أكتوبر 2021

يشهد شهر أكتوبر في كل عام العديد من الإجازات الرسمية التي تقرها الحكومة المصرية وتكون إجازات مدفوعة الأجر حيث أنه من المقرر أن يحصل جميع الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص على عدد أيام كبير كإجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك حيث يشهد هذا الشهر العديد من المناسبات الدينية والوطنية، وتبدأ الإجازات الرسمية بداية من يوم الخميس الموافق السابع 7 من أكتوبر والذي يأتي بدلًا من يوم الأربعاء 6 أكتوبر احتفالًا بنصر أكتوبر المجيد، بالإضافة إلى إجازة المولد النبوي الشريف التي من المتوقع أن يتم ترحيلها يوم الخميس الموافق 21 من شهر أكتوبر.

أهم إجازات شهر أكتوبر 2021

من المقرر أن يحصل جميع الموظفين في القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة في الدولة المصرية على 7 أيام ضمن إجازات شهر أكتوبر 2021 حيث يشهد الشهر إجازة يوم السادس من أكتوبر وإجازة المولد النبوي الشريف بالإضافة إلى إجازة عطلة الأسبوع التي تكون يوم الجمعة والسبت في العديد من المصالح الحكومية، وتأتي إجازة المولد النبوي الشريف في يوم 12 من ربيع الأول لعام 1443 هجريًا الموافق التاسع عشر 19 الميلادي وبناءًا على قرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات من وسط الأسبوع إلى نهاية الأسبوع فيتم ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر لعام 2021.