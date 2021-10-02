«بسم الله ..افتتحت الجلسة»..انطلاق دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب.. 8 قرارات جمهورية أمام اللجان النوعية.. ومشروعات قوانين بتعديل الإجراءات الجنائية ورسوم تنمية موارد الدولة أمام التشريعية

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/652917/بسم-الله-افتتحت-الجلسةانطلاق-دور-الانعقاد-الثانى-لمجلس-النواب-8-قرارات-جمهورية-أمام-اللجان-النوعية-ومشروعات-قوانين-بتعديل-الإجراءات-الجنائية-ورسوم-تنمية-موارد-الدولة-أمام-التشريعية

12:47 م - السبت 2 أكتوبر 2021

انطقت فعاليات الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، فى تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم السبت، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث بحسب الدستور لائحة مجلس النواب، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للاجتماع قبل الخميس الأول من أكتوبر وذلك لإنطلاق دور الانعقاد العادى السنوى. وبدأت فعاليات الجلسة بالإعلان عن قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، وقرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (322) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.

وينص الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة. النواب يحيل 8إتفاقيات جمهورية و5مشروعات بقوانين للجان النوعية بإنطلاقة دور الانعقاد الثانى.

وأحال رئيس المجلس 8 قرارات جمهورية للجان النوعية حيث قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019، الموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021 ،وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019، الموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021.

وأيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 326 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/6/2021.

أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الموقعة بتاريخ 11/3/2021. و قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثاني لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.

كما أحال 5مشروعات بقوانين حيث منها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة للجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائرللجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،ومشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.للجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية،و مشروع قـانون مقدم من السيد النائب عماد سعد حمودة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979. كما تلقى المجلس رسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون المـالية العـامة الموحد.